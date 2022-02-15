Polis aracını yakan kişi yakalandı!

Gölcük polis merkezi önünde meydana gelen olayda, park halinde bulunan ekip otosu, akşam saatlerinde yanına yaklaşan ve aracın üzerine ateşe verilmiş halde benzin dökülmüş bir bez atan kişi tarafından yakılmaya çalışıldı. Durumu fark eden polis memurları bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan saldırı sonrasında, Emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırı sonrası bazı haber sitelerinde olayın terör eylemi olabileceği yönünde iddialarda ortaya atıldı. Ancak, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucu kısa sürede olayı gerçekleştiren K.D isimli kişiyi yakaladı. Yakalanan kişinin pek çok suçtan kaydı bulunduğu ve olay sırasında kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ileri sürüldü.

KOCAELİ EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili olarka yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı, "15.02.2022 günü Gölcük ilçemizde meydana gelen Polis aracının yanıcı madde dökmek suretiyle yakılması olayının şüphelisi K.D. İsimli şahıs Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır. Bazı medya organlarımızda konunun terör saldırısı olduğu yönünde haberler yapıldığı gözlenmiştir. Bahse konu olayın Terör eylemi olmadığı tespit edilmiş olup, şahsın Uyuşturucu etkisi altında olabileceği değerlendirilmektedir. Bahse konu olay Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince her yönüyle soruşturulmaktadır."