Haberler Yaşam Haberleri Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi
Giriş Tarihi: 16.1.2022 10:47 Son Güncelleme: 16.1.2022 11:05

Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi

İstanbul'da para karşılığında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen iddia edilen 4 kişilik çete 3 ay süren takibin ardından Ahlek Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ilçelerinde daha önceden tespit edilen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda yabancı uyruklu kadınları erkeklere pazarladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi | Video

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin internet ve cep telefonuyla kadın pazarladıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Hatay'daki çifte cinayette korkunç detaylar! Hobi kılıçları yüzünden işlenmiş
Yunanistan hakkında flaş iddia! Karasularında 12 mil talebinden vazgeçti
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti...
TELE1'de FETÖ skandalı! Evren Özalkuş örgütün ekran yüzü çıktı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA