Polis baskınından kaçabilmek için yatak odasından kömürlüğe tünel kazmış!

KÖMÜRLÜKTE SİLAHLAR BULUNDU

Şüpheli G.D.'nin kömürlük kısmını silah üretimi yaptığı atölyeye dönüştürdüğü ortaya çıktı. Adreste ve kömürlükte yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 10 farklı boyutlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 farklı çaplarda tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 844 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap, 140 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 bin TL ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan G.D., emniyete götürüldü. Kasten yaralama, gasp, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu kullanma, ateşli silah bulundurma ve açıktan hırsızlık gibi 25 dosyadan suç kaydı da bulunan G.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

POLİS TÜNELDE YAKALADI

Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.'nin adresine polis geldiğinde kazdığı tünelden geçerek kömürlüğe indiğini, polis ekiplerinin kömürlüğe girmesi halinde ise eve çıkarak gizlendiği ortaya çıktı.