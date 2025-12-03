POLİS-BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Ocak memur zammı ile polis başkomiser maaşları ne kadar olacak?

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Diğer mesleklerde olduğu gibi polis ve başkomiserler de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Açıklanan beş aylık enflasyon rakamlarına göre güncel rakamlar şöyle: