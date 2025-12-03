POLİS-BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA: 2026 Ocak zamlı polis ve başkomiser maaşı ne kadar olacak?

Polis ve başkomiser maaşı 2026 yılı için merakla bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının etkisiyle maaşlarda ciddi bir yükseliş yaşanacak. 5 aylık verilere göre şimdiden yüzde 17,57'lik zam kesinleşmiş durumda. Ocak ayında açıklanacak TÜİK verileriyle birlikte polis başkomiserlerin zamlı maaşları netleşecek. Peki, yeni polis başkomiser maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?
Memur maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyon verileri açıklandı ve bu sonuçlara göre memurlar ile memur emeklileri şimdiden yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş durumda. Zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak son enflasyon verisi bekleniyor.