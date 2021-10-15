Gaziantep'te nefes borusuna süt kaçan bebek, karakolda görevli polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası ile ölümden kurtuldu.

Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video

Şahinbey ilçesindeki Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan olayda, karakola gelen bir kadın bebeğini emzirmeye çalışırken bebek birden fenalaştı. Panikleyen kadın polis memurlarından yardım istedi. Bebeğin boğazına süt kaçtığını fark eden polis memurları, bebeğe müdahalede bulundu. Polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası sonrası bebek yeniden nefes almaya başladı. Müdahaleyle ölümden dönen bebek, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bebek hastanede tedavisi yapılan tedavinin ardından aynı gün taburcu edildi.