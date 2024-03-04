Polis bu görüntülerden yola çıkarak katili tespit etti... Cinayeti görüntüler çözdü

Olay, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından vurulan Yavuz Pahsa, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKILDI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay bölgesinde yapılan çalışmalarda, yaşanan olayın görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin 3 kişi olduğunu gören polis, iz sürdü. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.