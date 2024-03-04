Polis bu görüntülerden yola çıkarak katili tespit etti... Cinayeti görüntüler çözdü

Olay, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından vurulan Yavuz Pahsa, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.