Haberler Yaşam Haberleri Polis bu görüntülerden yola çıkarak katili tespit etti... Cinayeti görüntüler çözdü
Giriş Tarihi: 4.3.2024 13:50

Polis bu görüntülerden yola çıkarak katili tespit etti... Cinayeti görüntüler çözdü

İstanbul Kartal’da 3 ay önce sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından öldürülen Yavuz Pahsa'nın cinayeti elde edilen güvenlik kamera görüntüleri sayesinde çözüldü. Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görüntülerde cinayeti işleyen kişinin Yusuf A. olduğunu belirledi. Sıkı bir takip sonucu şüpheliler yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis bu görüntülerden yola çıkarak katili tespit etti... Cinayeti görüntüler çözdü

Olay, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından vurulan Yavuz Pahsa, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKILDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay bölgesinde yapılan çalışmalarda, yaşanan olayın görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin 3 kişi olduğunu gören polis, iz sürdü. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Şüpheliler A.Ş.A. ve M.Y.K. kısa süre sonra Trabzon ve Sakarya'da yakalanarak tutuklandı. Polis, olayın son firari sanığı Yusuf A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Yusuf A., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlendiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis bu görüntülerden yola çıkarak katili tespit etti... Cinayeti görüntüler çözdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA