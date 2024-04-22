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Giriş Tarihi: 22.4.2024 12:54

Polis çalınan aracı buldu 2 hırsız tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu’nda park halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otomobil çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulup sahibine teslim etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis çalınan aracı buldu 2 hırsız tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından park halindeki otomobilleri çalan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Polis ekipleri araştırmaları sonucunda bazı hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Zeytinburnu'nda E.K.'ya ait otomobilin çalınma görüntülerini inceleyen polisler, şüpheliler Yusuf A. ve Ali B.'nin aralarında bulunduğu 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Yusuf A.'nın (25) ve Ali B.'nin (43) daha önceden 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yusuf A. ve Ali B. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

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Polis çalınan aracı buldu 2 hırsız tutuklandı
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