Polis çalınan aracı buldu 2 hırsız tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından park halindeki otomobilleri çalan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Polis ekipleri araştırmaları sonucunda bazı hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Zeytinburnu'nda E.K.'ya ait otomobilin çalınma görüntülerini inceleyen polisler, şüpheliler Yusuf A. ve Ali B.'nin aralarında bulunduğu 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Yusuf A.'nın (25) ve Ali B.'nin (43) daha önceden 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yusuf A. ve Ali B. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.