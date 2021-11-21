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Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:20

Polis, çatılarda hırsız aradı

DHA
Polis, çatılarda hırsız aradı

Erzurum'da metruk evlerden hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tavan arası ve çatılarda şüpheliyi aradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yakalanan şüpheli Adem A. (41) gözaltına alındı.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde metruk binalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, evlerden kombi, kalorifer peteği ve musluk gibi malzemeler çalmak isteyen şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Çok sayıda sivil ve resmi polis, boşaltılan evlerin tavan arası, çatıları, moloz yığınlarının altı ve kömürlüklerini kontrol etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda şüpheli Adem A., saklandığı bahçede yakalanarak gözaltına alındı.

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Polis, çatılarda hırsız aradı
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