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Giriş Tarihi: 8.11.2021 11:58 Son Güncelleme: 8.11.2021 12:18

Polis cinayeti güvelik kameralarından çözdü

BEKİR COŞKUN
Polis cinayeti güvelik kameralarından çözdü

Mersin’in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

27 Ekim 2021'de Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, silahla vurulan S.E. hayatını kaybetti, Z.K. ise yaralandı.

Meydana gelen olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin B.Y., B.S. ve E.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin, eş zamanlı düzenlediği operasyon ile 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise olayda kullanılan silah ele geçirilirken, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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Polis cinayeti güvelik kameralarından çözdü
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