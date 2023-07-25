Polis cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 23 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, Mimar Sinan Parkı içerisinde bir kişiyle tartışan Kaptan Kırdudu, karın ve baldır bölgelerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park çevresindeki tüm iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde, uzak mesafeden geçen bir kişinin üzerinden kan damladığını tespit eden ekipler, bölgeye giderek kan damlalarını takip etti.