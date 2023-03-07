Polis depremzede kadınları unutmadı

DEPREMİ UNUTTURDULAR

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında erken bir kutlama yapan polis, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Atatürk Parkı'nda çadır kurup, aileleriyle birlikte burada yaşayan kadınları ziyaret etti. 'Kadınlar Günü'nü erken kutlayıp, onlara kırmızı karanfil jesti yapan polis, depremzede kadınların sorun ve sıkıntılarını da dinledi; yaptıkları jestle de kadınların bir an olsun depremi unutup, mutlu olmasını sağladı.