Polis depremzede kadınları unutmadı

Adana'da polis, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Kentte ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle evlerine girmekten korkan; aileleriyle birlikte sığındıkları parkta kurdukları çadırda yaşayan kadınları ziyaret eden polis, onlara kırmızı karanfil dağıttı. Elinde çiçekle ekipleri karşısında gören depremzede kadınlar, önce bu duruma bir anlam veremedi; sonra da duygu dolu anlar yaşadı. Kadınlar, jeste jestle karşılık verip, çadırdaki zorlu yaşam şartlarına rağmen polis, çay ve meyve suyu ikram etti.
ARDI ARDINA SARSILDILAR
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı; 418 kişi hayatını kaybederken, sadece 34 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılabildi. Depremin yaralarını sarıp, evlerine geri dönerek her şeye rağmen hayatlarına devam etmek isteyen depremzedeler, bu kez 20 Şubat'ta Hatay merkezli 3 dakika arayla yaşanan iki büyük depremle sarsıldı.
EVE GİTMEYE KORKUYORLAR
İki farklı kentteki 4 büyük depremle sarsılan kentte 300 bina için 'yıkım kararı' alınırken, binlerce yapıda da hasar gördü. Artçı sarsıntıların sürdüğü Adana'da vatandaşlar, evlerine girmekten korkarken, park ve yeşil alanlarda kurdukları çadırlarda hayatlarını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çadırda kalan kadınlara bir sürpriz yaptı.
DEPREMİ UNUTTURDULAR
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında erken bir kutlama yapan polis, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Atatürk Parkı'nda çadır kurup, aileleriyle birlikte burada yaşayan kadınları ziyaret etti. 'Kadınlar Günü'nü erken kutlayıp, onlara kırmızı karanfil jesti yapan polis, depremzede kadınların sorun ve sıkıntılarını da dinledi; yaptıkları jestle de kadınların bir an olsun depremi unutup, mutlu olmasını sağladı.
JESTE JESTLE KARŞILIK VERDİLER
Ellerinde kırmızı karanfille polisleri karşısında gören depremzedeler önce bu duruma bir anlam veremedi; sonra da kendilerine yapılan jest karşısında duygulandı. Depremzede kadınlar, çadırdaki zorlu yaşam koşullarına rağmen, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli ekiplere çay ve meyve suyu ikramında bulunup, jeste jestle karşılık verdi. Etkinlikte objektiflere renkli görüntüler de yansıdı.