Polis duvardan atladı levyeyle kapıyı açtı

"POLİS OLDUĞUNUZU NERDEN BİLEYİM?"

Operasyon kapsamında şüpheli S.T.'nin (28), Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evine de baskın yapıldı. Narkotik polisi evin kapısının açılmaması üzerine duvardan atlayarak bahçeye girdi. S.T.'nin eşi, 2 katlı müstakil evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz. Şimdi polisi arıyorum sizi şikayet edeceğim" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını leviye ile açarak içeri girdi.