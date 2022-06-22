Polis duvardan atladı levyeyle kapıyı açtı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
"POLİS OLDUĞUNUZU NERDEN BİLEYİM?"
Operasyon kapsamında şüpheli S.T.'nin (28), Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evine de baskın yapıldı. Narkotik polisi evin kapısının açılmaması üzerine duvardan atlayarak bahçeye girdi. S.T.'nin eşi, 2 katlı müstakil evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz. Şimdi polisi arıyorum sizi şikayet edeceğim" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını leviye ile açarak içeri girdi.
Bu arada evin damında dövüş horozları da bulundu. Bununla ilgili de yasal işlem başlatıldı. Narkotik ekipleri operasyon kapsamında girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.