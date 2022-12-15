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Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:44 Son Güncelleme: 15.12.2022 15:27

Polis ekipleri harekete geçti! 62 yaşındaki kadın çöp evde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Polis ekipleri harekete geçti! 62 yaşındaki kadın çöp evde ölü bulundu

Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında yaşayan 62 yaşındaki Zehra Akcan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce, 62 yaşındaki Akcan hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, bölgeye sevk edilen zabıta ve belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de binanın önünde hazır bekletildi.

Savcı incelemesi sonrasında çöp evde temizlik işlemlerinin başlanılacağı öğrenilirken, Akcan'ın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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Polis ekipleri harekete geçti! 62 yaşındaki kadın çöp evde ölü bulundu
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