İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışı şiddetini bugün iyice artırdı. Araçla yola çıkan İstanbullular yolların temizlenmemesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Kimi araçlar ise yolda kalma tehlikesi yaşarken, kimileri kontak kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar temizleme araçları da yollarda kaldı.

POLİS EKİPLERİ ARAÇLARI İTEREK KURTARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü ise (EGM) sosyal medya hesabından "Her koşulda yanınızdayız... İstanbul!" diyerek karda zor anlar yaşayan sürücülere polislerin nasıl yardım ettiğini gösteren görüntüleri paylaştı. Görüntüde, polis ekiplerinin karlı yollarda güçlükle ilerleyen araçları iterek kurtardıkları görülüyor.

Polis ekipleri karda da vatandaşın yanında! İterek kurtardılar | Video