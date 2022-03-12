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Giriş Tarihi: 12.3.2022 23:16 Son Güncelleme: 13.3.2022 00:31

Polis ekipleri karda da vatandaşın yanında! İterek kurtardılar

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Polis ekipleri karda da vatandaşın yanında! İterek kurtardılar

İstanbul’da başlayan kar yağışı bugün şiddetini artırırken, yola çıkan İstanbullular ise ya karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı ya da kontak kapattı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise “Her koşulda yanınızdayız... İstanbul!” diyerek karda zor anlar yaşayan sürücülere polislerin nasıl yardım ettiğini gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. İşte o anlar

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışı şiddetini bugün iyice artırdı. Araçla yola çıkan İstanbullular yolların temizlenmemesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Kimi araçlar ise yolda kalma tehlikesi yaşarken, kimileri kontak kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar temizleme araçları da yollarda kaldı.

POLİS EKİPLERİ ARAÇLARI İTEREK KURTARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü ise (EGM) sosyal medya hesabından "Her koşulda yanınızdayız... İstanbul!" diyerek karda zor anlar yaşayan sürücülere polislerin nasıl yardım ettiğini gösteren görüntüleri paylaştı. Görüntüde, polis ekiplerinin karlı yollarda güçlükle ilerleyen araçları iterek kurtardıkları görülüyor.

Polis ekipleri karda da vatandaşın yanında! İterek kurtardılar | Video

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Polis ekipleri karda da vatandaşın yanında! İterek kurtardılar
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