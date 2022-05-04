Polis ekipleri olay yerine koştu! Eşini boğarak öldürmeye çalıştı

Olay, Mimarsinan Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadına şiddet uygulandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, belirtilen adrese geldi. İkazlara rağmen daire kapısının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

EŞİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö. tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.Ö. ise tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.