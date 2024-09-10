Polis ekiplerine bıçakla saldıran Yunan sürücü gözaltına alındı

Edirne Valiliği, İpsala Gümrük Kapısı gümrük sahası içerisinde aracıya motosiklete çarpıp kaçan ve daha sonra polis ekiplerinin üstüne kesici aletle yürüyen Yunanistan vatandaşı hakkında açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede, Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsü, Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir vatandaşımıza çarpmak suretiyle yaraladı.

Araç sürücüsü, gümrük sahası içerisinde ters istikametten giriş yaparak tır tescil peronu önünde x-ray giriş sırasında bulunan tır ve bariyere çarparak durdu. Daha sonra aracından inen Yunan sürücü elindeki kesici aletle polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Polisler ikaz amacı 2 el havaya ateş etti ancak Yunan sürücü ekiplerin üzerine yürümeye devam etti. Polis ekipleri Yunan sürücüyü tabancayla sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Daha sonra gözaltına alınan Yunanistan uyruklu şahıs sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi ve tedavisi yapıldı. Yunan sürücüde hayati durumun olmadığı belirlendi. Yaralanan Türk vatandaşlarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada, "Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.