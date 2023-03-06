Polis, enkazdan çıkarılan papağana sahip çıktı

Yapılan kontrollerde yarası bulunmayan papağan, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Gofret' ismi verilen papağanın, 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısı melodisine öterek karşılık vermesi dikkat çekti. Polislerin özel kafes yaptırıp, gözü gibi baktığı papağanın sahibinin ise henüz belirlenemedi ifade edildi.