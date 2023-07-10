Polis hırsız çetesinin en azılısını yakaladı

Bakırköy'de B.B.K.'nın evine giren hırsızlar önce açıkta duran 400 lirayı ardından da buldukları araba anahtarını çaldı.
Evin otoparkına inip anahtara basarak çalacakları aracı gözlerine kestiren hırsızlar aracı da alıp kaçtı. Bu olaydan kısa bir süre sonra aynı hırsızlar Başakşehir'de bir kuyumcuya girdi kasadaki nakit paraları alıp kaçtılar.
Bahse konu olaylar ile ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespiti yapılan ve 67 adet suç kaydı olduğu öğrenilen aynı zamanda aranması da olan Mehmet Can U. Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerince yakalandı.
Bahçelievler'de yakalanan hırsızın Bahçelievler'de de bir evden hırsızlık olayının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.
Hırsızların tekstil atölyesin dakikalar içinde soydukları anlar kameralara yansıdı.