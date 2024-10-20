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Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:20 Son Güncelleme: 20.10.2024 12:23

12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Hırsızlık şüphelisi saklandığı dolapta yakalandı!

Ankara Emniyeti'nden hırsızlık şüphelilerine operasyon düzenlendi. Kimliği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Polis şüphelilerden birini saklandığı dolapta buldu, şüphelinin cezaevi firarisi ve 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Hırsızlık şüphelisi saklandığı dolapta yakalandı!

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında incelenen güvenlik kameralarından, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Ekiplerce eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 13 şüpheli arasında bulunan ve adresindeki aramada saklandığı dolapta yakalanan E.Ö'nün, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Hırsızlık şüphelisi saklandığı dolapta yakalandı!
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