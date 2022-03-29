Polis hırsızları evlerinde yakaladı

İskenderun'un Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir iş yerine giren hırsızlar, iş yerinde bulunan dizüstü bilgisayarları yanlarına alarak kayıplara karıştılar. İş yerindeki hırsızlığı sabah iş yerine geldiğinde fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerinde gerekli inceleme yapan asayiş şubesi ekipleri, iş yerinin ve etraftaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. İzledikleri görüntülerden iş yerine giren hırsızların A.Ö., T.A.Ö. ve A.Ö olduğunu tespit eden polis hırsızların peşine düştü. Hırsızlık şüphelisi şahısların Hürriyet ve Kurtuluş Mahallelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen Asayiş Şube ekipleri şüphelileri evlerinde yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda 9 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet samsung marka HDD ve Güç ve eternet kablosu ele geçirildi.