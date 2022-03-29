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Giriş Tarihi: 29.3.2022 17:23 Son Güncelleme: 29.3.2022 18:07

Polis hırsızları evlerinde yakaladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Polis hırsızları evlerinde yakaladı

Hatay’da bir iş yerini soyan 3 hırsız polis tarafından evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İskenderun'un Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir iş yerine giren hırsızlar, iş yerinde bulunan dizüstü bilgisayarları yanlarına alarak kayıplara karıştılar. İş yerindeki hırsızlığı sabah iş yerine geldiğinde fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerinde gerekli inceleme yapan asayiş şubesi ekipleri, iş yerinin ve etraftaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. İzledikleri görüntülerden iş yerine giren hırsızların A.Ö., T.A.Ö. ve A.Ö olduğunu tespit eden polis hırsızların peşine düştü. Hırsızlık şüphelisi şahısların Hürriyet ve Kurtuluş Mahallelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen Asayiş Şube ekipleri şüphelileri evlerinde yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda 9 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet samsung marka HDD ve Güç ve eternet kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli A.Ö. emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, T.A.Ö ile A.Ö. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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Polis hırsızları evlerinde yakaladı
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