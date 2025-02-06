Polis ifşacılarına operasyon

İstanbul Küçükçekmece'de kurdukları yaklaşık 200 kişilik Whatsapp grubunda, çevirme yapan polislerin yerini ifşa ederek, 'Burada polis var gelmeyin' şeklinde mesajlar atan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i 18 yaşın altında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, emniyete gelen bir mail ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarda, "İstanbul dikkat" isimli Whatsapp grubunda polisler nerede çevirme yapıyorsa onların fotoğrafını çekip anında gruptan paylaşıyorlar" ifadeleri yer aldı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin çeşitli suç kayıtları olduğu öğrenildi. -