Polis kadın cinayetini önledi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Seda K. (28), yıllarca şiddet gördüğü 9 yıllık eşi Birol K.'yı (28) terk ederek boşanma davası açtı. Ancak boşanmak istemelen Birol K., eşini telefonla tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Seyhan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giden Seda K., kocasından şikayetçi oldu. Durumu öğrenince küplere binen Birol K. ise eşine "Seni emniyetin önünde bekliyorum, silahla vuracağım." şeklinde mesaj attı. Bunun üzerine genç kadın gelen tehdit mesajını polise gösterdi. Harekete geçen ekipler, polis merkezinin bulunduğu sokağın başında motosiklette bekleyen Birol K.'yı yakaladı. Yapılan aramada yanında getirdiği kutudan bir otomatik av tüfeği ve 8 fişek çıkan Birol K.'nın üstünde sustalı bıçak ele geçirildi. Sorgusunda suçunu itiaf eden Birol K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seda K. da polisler tarafından ailesine teslim edildi.