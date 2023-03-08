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Giriş Tarihi: 8.3.2023 23:59 Son Güncelleme: 9.3.2023 01:04

Polis kalkanlarını tekmelediler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim'de toplanan bir grup kadın, güvenlik önlemi alan polislere tekme atıp, ellerindeki afiş sopalarıyla vurmaya çalıştı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Polis kalkanlarını tekmelediler

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Taksim'de eylem ve açıklama yapılmasının yasaklanmasına rağmen kadınlar ara sokaklardan Taksime çıkmak istedi. Kadınların ısrarına polis barikatlar kurarak engel olmaya çalıştı. Kadınlar Taksime çıkmaları engellenince polis kalkanlarına tekme atarak cevap verdiler.8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı ise yapılması planlanan eylemler öncesinde 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemlerinin yasaklandığını açıkladı.

Bu kararın üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla polis ekipleri Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Ayrıca İstanbul Valiliği'nin aldığı karar istikametinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş ve çıkışı ve F1 Taksim-Füniküler Hattı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geçici süreyle kapatıldı.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI TAKSİM'DE EYLEM YASAĞI GETİRDİ

Beyoğlu Kaymakamlığı yapılan açıklamada, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 08/03/2023 günü saat 00.00'dan 08/03/2023 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.

Cihangir'de ve tophanede toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi. Taksime çıkan bütün ara sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Kalkanlarıyla sokağı kapatan polis ile bir grup kadın arasında arbede yaşandı.

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