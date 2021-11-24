Polis katili 11 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'da 28 Ağustos 2010'da Yenişehir ilçesinde aile içi şiddet olayıyla ilgili görevlendirilen 2 polis memuru, sağlık raporlarını almak için 7 kişiyi emniyete ait minibüsle hastaneye götürürken, Mehmet Emin Tanrıverdi tarafından araca tabanca ile ateş açıldı. Tanrıverdi'nin açtığı ateş sonucu, minibüste bulunan polis memurlarından Özkan Yiğen isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde şehit oldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 2 ay boyunca Mehmet Emin Tanrıverdi'yi takibe aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Tanrıverdi'nin olası bulunabileceği adreslere polis tarafından tek tek operasyonlar gerçekleştirildi. Özel ekip, 11 yıldır aranan ve sürekli izini kaybettirmeyi başaran Mehmet Emin Tanrıverdi'yi saklandığı bir evde yakaladı.

Polis Memuru Yiğen'i şehit eden ve diğer polis memuru ile 7 kişiyi ise "kasten öldürme" suçlarından hakkında gıyaben yargılandığı davada 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan Tanrıverdi, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti tarafından cezası yüzüne okunan Mehmet Emin Tanrıverdi, tutuklanarak cezaevine konuldu.