Polis katili 4 yıl sonra kafede yakalandı

Ankara'da 4 yıl önce henüz bir haftalık polis memuru olan Muhammet Uz'u silahla vurarak şehit eden şüpheli Osman G., İstanbul'da Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kafelere yönelik yürütülen denetimler sırasında yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan arama çalışmalarında bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 66 adet mermi ve kimliğini gizlemek için çıkardığı sahte kimlikler ele geçirildi. Tam 4 yıldır her yerde aranan Osman G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğu bir kişiyi vurmak için hastane önünde pusu kurduğu bu esnada da hasmını vurmak için açtığı ateş sonucunda göreve yeni başlayan bir haftalık polis memuru Muhammet Uz'u ve yanındaki başka bir polis memurunu vurduğu öğrenildi.