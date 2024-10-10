Polis katili davasında karar! Ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmedildi

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın (20) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulunurken, şehit polis memuru Cihat Ermiş'in eşi, annesi ve babası da katıldı.

"ONUNLA BİRLİKTE HEPİMİZ ÖLDÜK"

Duruşmada konuşan şehit polis memurunun eşi Nülüfer Ermiş "Benim eşim dün itibariyle 1 yıl önce şehit oldu. Dün aynı zamanda çocuğumun doğum günüydü. Sanık ağlıyor ancak ben onun ağlamalarına inanmıyorum. Timsah gözyaşı döküyor sadece. Sadece eşim değil hepimiz onunla birlikte öldük. Ben sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"VATANINI SEVEN BİR İNSANIM"

Söz verilen polis katili ise "Ben sadece kendimi korumak için böyle bir şey yaptım. Ben vatanını seven bir insanım. Benim kolluk kuvvetlerine direnme dosyam yoktur. Böyle bir şey olacağını bilseydim yapmazdım. Allah ailesine sabır versin. Şehit hepimizin şehidi" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti sanık Çorak'ın 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapsine karar verirken 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.