Polis katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında soruşturma tamamlandı. 23 Eylül'de yaşanan olaydan sonra yakalanarak tutuklanan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma hızla tamamlandı. Suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmek, diğer polis memuru ve kendi annesini yaralamak da dahil toplamda 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi.İddianamede Geçti'ye verilecek cezada indirim uygulanmaması da istendi. İddianame İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.