Polis katiline müebbet

Bodrum'da geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatları, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve kardeşi ile meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

KATİLE MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Özturan'ın, polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit etmesinden dolayı müebbet hapis, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamasından dolayı 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar verdi.