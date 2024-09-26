Polis katilinin kuzeninin savunması ortaya çıktı: O silahlar havalı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yapıp tehditler savurmuştu. Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alınan ve "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Kahan Geçti pişkin bir savunmaya imza attı. Sosyal medyada silahlı şekilde paylaştığı fotoğrafının altına, "Topunuzla uğraşırım" diyen Kahan Geçti adliyede geri vites yaptı. Kahan Geçti ifadesinde, "Kuzenim Yunus'un işlemiş olduğu suçtan dolayı sırf aynı soy ismini taşıdığımızdan dolayı sosyal medyadan çok fazla sayıda tehdit ve hakaret mesajı aldım. Bu mesajların bir kısmına cevap vermişsem de bir kısmı için bu şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Zira aynı mesajlar aileme de gelmekteydi. Görüntülerdeki silah havalı tabanca olarak tabir ettiğimiz silahlardır. Gerçek silahla bir ilgisi yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.