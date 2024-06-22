Polis katillerine baskın: 10 gözaltı

İstanbul'da yerel çeteler son bir haftada dehşet saçtı. Bağcılar'da Avşin Altuntaş isimli emekli polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kartal'da bir film setine, Bahçelievler'de ise bir otomobil garajına silahlı saldırılar yapıldı. Kanlı eylemlerin ardından harekete geçen polis, zincirleme operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 tipi Kaleşnikof silah, bu silahlara ait şarjörler ve 170 mermi ele geçirildi. Zanlıların 2'sinin emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın öldürülmesi olayına karıştıkları, 3 şüphelinin ise Kartal'daki film setine yapılan silahlı saldırının failleri oldukları öğrenildi.