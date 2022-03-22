Polis kocadan hemşire eşine kurşun yağmu

Kilis'te, polis memuru Hasan Solak, gece tartıştığı hemşire eşini sabah, çalıştığı hastanenin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Polis Hasan Solak ile 15 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi hemşire Fatma Solak, önceki akşam ailevi nedenlerle tartıştı. Tartışmanın ardından nöbete giden polis memuru, sabah mesai bitiminde eşinin çalıştığı Kilis Devlet Hastanesi'ne gelip, eşini beklemeye başladı. Fatma Çolak binadan girdiği sırada da tabancasını çıkarıp 7 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Fatma Solak ve seken mermilerden birinin isabet ettiği başka bir hemşire, görev yaptıkları hastanede tedavi altına alındı. Ancak, durumu ağır olan Fatma Solak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı birimde çalışan mesai arkadaşları katil zanlısını kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.