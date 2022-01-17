Haberler Yaşam Haberleri Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar
Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:34 Son Güncelleme: 17.1.2022 13:07

Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar

Kağıthane’de devriye gezen polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Zehir ticaretinin yapıldığı adrese geçen polis, koçbaşı ile girdikleri dairede toplamda 7 kilo uyuşturucu maddeyle yakaladığı 2’si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltın alınan şüphelilerden C.S.’nin hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde ilçe genelinde devriye gezdiği esnada uyuşturucu madde ticaretinden aranan M.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikamet ettiği adrese geçen polis, evde arama yapmak istedi. Dairenin kapısını kimse açmayınca, koçbaşı ile eve giren ekipler içeride bulunan ve hiçi oynayan C.T.(39), M.T.(34), S.T.(31) ve N.G.(20)'yi gözaltına aldı.

Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar | Video

7 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Evi didik didik arayan Kağıthane Polisi, farklı paketlere yerleştirilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş toplamda 7 kilo 400 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltındaki şüphelilerden C.T. hakkında "Kasten yaralama" suçundan arama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Gültepe Karakolu'ndaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı - CANLI
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
Yerli doğalgaz için ilk adım
HDP'den skandal kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdılar! Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldılar...
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım
Manuş Baba tepkilerin odağında! Sahneye çıkmayan şarkıcının bahanesi binlerce kişiyi çileden çıkardı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA