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Giriş Tarihi: 20.11.2024

Polis küçük Berat’ı Beyoğlu’nda buldu

ABBAS ÇAKAR
Polis küçük Berat’ı Beyoğlu’nda buldu
Kocaeli İzmit Bekirdere'de yaşayan 13 yaşındaki Berat A. Y., geçen Çarşamba günü kayboldu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Berat'ın biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam dört arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gittiği tespit edildi. Taksim'de vakit geçiren grup, bir süre sonra Kocaeli'ne geri dönse de Berat'ın dönmediği öğrenildi. Berat'ın birkaç gün daha İstanbul'da kaldığı süreçte, polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonuç verdi. Taksim'de yapılan aramalar sırasında Berat bulundu ve Kocaeli'nden gelen ailesine teslim edildi. Aile, çocuklarının sağlıklı bir şekilde bulunmasını sağlayan emniyet güçlerine teşekkür etti.
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Polis küçük Berat’ı Beyoğlu’nda buldu
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