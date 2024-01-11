Polis kuyumcu soygunu şüphelilerini kısa sürede yakaladı

Dün saat 11.30 sıralarında Kızıltepe'de gerçekleşen silahlı yağmaya teşebbüs ve silahla kasten yaralamayla ilgili olarak Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; Olaya karışan şahısların kaçmış olduğu beyaz renkli araca takılı plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edilirken, geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan güvenlik kameraları görüntülerinin taranması sonucu bahse konu araç ve şüphelileri tespit eden polis ekipleri, şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda olaya karışan 3 zanlı gün içinde akşama doğru yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte, olay anında kullandıkları 3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 3 adet plastik maske, 2 adet kar maskesi, 5 adet biber gazı, 5 adet cerrahi eldiven, 45 adet 7.65 mm fişek, 1 adet 7.65 kovan ve 1 adet olay anında aracın üzerinde takılı bulunan plaka ele geçirildi.

Silahlı yağmaya teşebbüs ve silahla kasten yaralamayla ilgili olarak ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından bugün savcılığa çıkarılarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.