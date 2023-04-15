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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:30 Son Güncelleme: 15.4.2023 11:44

Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı

Manisa'da polis lojmanında başından vurulan güzellik salonu işletmecisi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar nedeniyle mi yaşamını yitirdiği soruşturma sonunda netleşecek. Tam bir hayvan sever olan Yeşim Akbaş’tan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiserin oturduğu lojmana girdi.

Ekipler meslektaşlarının evinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan talihsiz kadın için olay yerine ambulans ve sağlık ekibi çağrıldı. Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı Akbaş'ı Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TAM BİR HAYVANSEVERDİ

Yeşim Akbaş'ın ilçedeki güzellik salonunu 2021 Ekim ayında hizmete açtığı öğrenildi. Akbaş'ın güzellik merkezini geçtiğimiz 29 Mart'ta devretmek istediği belirtildi. Tam bir hayvan sever olan genç kadının sosyal medyada kedisi ile beraber paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Yeşim Akbaş'ın cinayet sonucu mu yoksa intihar nedeniyle mi yaşamını yitirdiği soruşturma sonunda netleşecek. Yeşim Akbaş'tan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

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Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı
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