Polis lojmanında şüpheli ölüm

Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Emniyet Müdürlüğü'nün üst katındaki lojmanlarda dün sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Sesin geldiği daireye çıkan polis ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı D. Y.'nin oturduğu lojmana girdi. Ekipler meslektaşlarının evinde Yeşim Akbaş'ı (26) başından vurulmuş, kanlar içinde yerde yatarken buldu.Lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kızı Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz genç kız kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan komiser yardımcısı D. Y. açığa alındı. Kızının cinayete kurban gittiğini belirten baba Mustafa Akbaş "Bildiğimiz hiçbir sıkıntısı yoktu. İki güzellik salonu, çalışanları vardı. Maddi yönden de hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi.