Polis memur Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar çetesinin yargılaması başladı

Polis Hakan Telli'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, örgüt elebaşı sanıklar Ozan Anucur, Sinan Anucur, Serhat Anucur ve Yılmaz Burak'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma", "resmi belgede sahtecilik", 4 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme", suçlarından ayrı ayrı 107'şer yıl 4'er aydan 146'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 47 sanığın ise çeşitli suçlardan ayrı ayrı 5'er yıldan 97'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanıkların yargılaması İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, 8'i tutuklu 18 sanık, bir kısım müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Serhat Anucur, emniyet güçleriyle kavga etmediğini iddia ederek savunmasına başladı. 2020'de Uğurcan Gündoğmuş isimli şahısla parkta otururken kavga ettiklerini ve o dönemden beri husumetli olduğunu belirten sanık, "Uğurcan birini öldürüp buralardan firar etti ama bana karşı birkaç sefer ateşli saldırıda bulundu. Gittiğim berber dükkanına ateş edilmişti. Bu gibi saldırılardan sonra ben de misilleme olsun diye takıldığını duyduğum kahvehaneye gitmiştim" dedi.

KOD ADI KULLANMADIĞINI SÖYLEDİ

Diğer sanıklar Ozan Anucur ve Sinan Anucur ile aynı mahallede büyüdüklerini ancak ortaklıkları olmadığını ileri süren Serhat Anucur, "Kod adı kullanmıyorum. Haksız bir şekilde cezaevindeyim" diyerek kendisini savundu. Tutuklu sanık Okşan Ünlü ise savunmasında, Anucurlar isminde kimseyi tanımadığını, sanıklardan yalnızca Emre Oral'ı tanıdığını ve kendisinin erkek arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

"HER GÜN BİZDEN PARA İSTERLERDİ"

Tutuksuz sanıklardan Mikayil Akbulut ise, "Olayı medyadan öğrendim. Yaklaşık 5 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Bulunduğum bölge Nurtepe'dir. Her gün bizden gelip para istenirdi ben de vermezdim. Kepenk kapattırma muhabbeti olurdu, ben milliyetçi bir insan olduğum için kapatmazdım. Belli bir süre sonra dükkanıma saldırı oldu" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından söz müşteki taraflarına geçti. Müştekilerden Emre Baş, olay günü bir internet kafede oturduğunu belirterek, "Olmuşsa da yanlışlıkla olmuştur şikayetçi değilim" dedi. Bazı müştekilerde aynı ifadeyi vererek şikayetçi olmadıklarını söylediler.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Okşan Ünlü'nün tahliyesine karar verdi. Savunması alınamayan diğer tutuklu sanıkların ifadeleri alınmak üzere duruşma erteledi.