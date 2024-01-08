Polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da görevli polis memurları Yusuf Morcalı (26) ve Mehmet Talha Selaldı (24) memleketleri Kahramanmaraş ve Hatay'a ziyarete gitmek için izin alarak yola çıktı. Yusuf Moracalı'nın kullandığı otomobil, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak önündeki çekiciye çarptı. Polis memuru 2 arkadaşın bulunduğu otomobil adeta hurdaya döndü. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı, yaşamını yitirirken Yusuf Morcalı yaralandı.

ÇEKİCİYE ÇARPTI

Kaza, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiayı göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yusuf Morcalı'nın kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.