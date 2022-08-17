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Giriş Tarihi: 17.8.2022 22:05 Son Güncelleme: 17.8.2022 22:06

Polis memuru, babasına kurşun yağdırdı

Ataşehir’de meydana gelen olayda polis memuru 23 yaşındaki Mert U. (23), masaj salonu sebebiyle tartıştığı babası 51 yaşındaki Hilmi U’ya kurşun yağdırdı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Polis memuru, babasına kurşun yağdırdı

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ataşehir'de görevli olduğu belirtilen polis memuru Mert U.(23) babası Hilmi U'nun işlettiği masaj salonu sebebiyle babasıyla tartıştı. Tartışma sırasında silahına davranan Mert U. Babasına 6 defa ateş etti. Babasını yaraladıktan sonra olay yerine ambulans çağıran Mert U. Daha sonra bölgeden kaçtı.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Hilmi U. hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaparken polis babasını yaralayan Mert U'nun yakalanması için çalışma başlattı.



MASAJ SALONUNU BIRAK DEYİNCE TARTIŞTILAR

Tedavisinin devam ettiği hastanede ilk ifadesi alınan Hilmi U'nun polise, ""Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" dedi. Buna karşılık baba Hilmi U. terslediği oğluna önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından da tokat attı. Olay sırasında alkollü olduğunu belirten Hilmi U. belindeki ruhsatsız tabancasına davranınca, oğlu Mert U.'nun kendini korumak amacıyla beylik tabancasıyla yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.



OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yerden seken mermilerin kendisine isabet ettiğini belirten Hilmi U.: "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktu ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Polis memuru, babasına kurşun yağdırdı
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