Polis memuru eşini öldürdü 2 kişiyi yaraladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yasemin A'yı, Yahya A'nın otomobilinde gören polis memuru Bilal A, aracın önün kesti. Araç içindekiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A. ile Yahya A. bir süre boğuştu. Bilal A, tabancayla önce Yahya A'yı ardından eski eşi Yasemin A'yı çeşitli yerlerinden vurdu. Bu sırada olay yerinden geçen 17 yaşındaki Şeyma Ü. de kasığına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, Yasemin A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bilal A. gözaltına alındı.