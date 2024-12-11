Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edilmesi davasında bir sanığa tahliye

İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese düzenlenen operasyonda, Anucurlar suç örgütü üyeleri tarafından açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.'nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 51 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"TEK SUÇUM SİPARİŞ GÖTÜRMEK"

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Cüneyt Sarıova, "Tanımadığım, ismini duymadığım bir kişinin örgütüne üye olduğum söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Evimde kokain bulunmuştu, onu da aldığım yer bellidir" diyerek tahliyesini istedi. Diğer tutuklu sanık Görkem Doğan ise olay günü arkadaşının söylediği adrese sipariş götürdüğünü belirterek, "Tek suçum sipariş götürmemdir" dedi.

OLAY TARİHİNDE CEZAEVİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tutuklu sanık Serhat Anucur ise olayı haberlerden öğrendiğini ileri sürerek, "Olay olduğunda ben başka suçtan cezaevindeydim" şeklinde konuştu. Yargılama devam ettiği sırada salonda bulunan tutuksuz sanık Burak Bolay, mahkeme heyetinin fotoğraflarını çekti. Telefonuna el konulan sanık Bolay, telefonunun elindeyken kendiliğinden seri şekilde fotoğraf çektiğini ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ ÇEKEN SANIĞA 3 GÜN DİSİPLİN HAPSİ

Sanığın telefonuna el konulmasına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme, sanık Burak Bolay'a üç gün disiplin hapsi verdi. Ara kararını da açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Görkem Doğan'ın tahliyesine karar verirken diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.