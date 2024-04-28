Polis memuru, iki meslektaşını şehit etti

Adıyaman Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi'nde dün dehşet dolu anlar yaşandı. Polisler arasında yaşanan tartışma, silahlı çatışmaya döndü.Polis memuru Süleyman Uğur Şahin iddiaya göre, dolandırıldığı gerekçesiyle öğlen saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne şikayetçi olmak için gitti. Savcılığın ifadesine başvuracağı sırada adliyeden ayrılan Şahin, buradan Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi'ne geçti.Polis memuru Süleyman Uğur Şahin, Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ün odasına girerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki beylik tabancasını çeken Şahin, başkomiser Üçgül ile o sırada odada bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer'e kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine odaya koşan diğer polisler, Şahin'i iki bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.Ağır yaralanan başkomiser Kamuran Üçgül ile Gökhan Özer, kaldırıldıkları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bacağından yaralanan saldırgan polisin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını açıkladı.