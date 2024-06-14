Polis memuru İsmail Erdem Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve meslektaşları katıldı.
Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İsmail Erdem Aksoy'un vefatı dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Koç, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Törenin ardından Aksoy'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığı'na gönderildi.