Polis arkadaşını silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

Mersin'de yaşanan olayda, tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız, aynı tabanca ile intihara teşebbüs etti, ağır yaralandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'ta, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Olayın yaşandığı sitede, silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. 112 sağlık ekipleri, iki yaralıyı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Ebru K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini öğrenildi.