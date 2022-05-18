Polis arkadaşını silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

Olayın yaşandığı sitede, silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. 112 sağlık ekipleri, iki yaralıyı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ebru K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini öğrenildi.