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Giriş Tarihi: 18.5.2022 09:51 Son Güncelleme: 18.5.2022 09:56

Polis arkadaşını silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

BEKİR COŞKUN
Polis arkadaşını silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

Mersin'de yaşanan olayda, tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız, aynı tabanca ile intihara teşebbüs etti, ağır yaralandı.

Mersin'de yaşanan olayda, tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız, aynı tabanca ile intihara teşebbüs etti, ağır yaralandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'ta, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmada, iddiaya göre polis memurunun silahını alan Ebru K., rast gele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polis memurunun önce eline sonrasında kafasına geldi. Ebru K., daha sonra aynı silahla kendi kafasına tabancayla ateş ederek intihara kalkıştı.

Olayın yaşandığı sitede, silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. 112 sağlık ekipleri, iki yaralıyı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ebru K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini öğrenildi.

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Polis arkadaşını silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
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