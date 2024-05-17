Polis memuru, komşusu uzman çavuşu öldürdü

Çorum'da polis memuru Hüseyin Çoldur (45), 2022'de Osmancık ilçesinde görev yaparken, emekli uzman çavuş komşusu Fatih Afacan, eşini darp etti. Olayı gören Çoldur da tanıklık yapınca ikili arasında husumet başladı.Bir süre önce Kargı ilçesine tayin olan ve Osmancık'taki evde oturmaya devam eden Çoldur, önceki akşam sokakta yürürken Afacan ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Hüseyin Çoldur, beylik tabancasıyla Fatih Afacan'ı başından vurarak öldürdü. Çoldur daha sonra Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.