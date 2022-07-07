Polis memuru korkunç kazada şehit olmuştu... Tır şoförüne 15 yıla kadar hapis istemi

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Işıklı kavşakta şüpheli Vedat G.'nin kullandığı tırla çarpışması sonucu motosikletli polis memuru Hüseyin Duman'ın şehit olduğunun vurgulandığı iddianamede, motosiklette artçı olarak bulunan diğer polis memuru Gökmen Baykara'nın da basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. Kazanın oluşumunda bilirkişi raporuna göre tır şoförü Vedat G.'nin tali kusurlu olduğu, bu nedenle 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.