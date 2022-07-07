Polis memuru korkunç kazada şehit olmuştu... Tır şoförüne 15 yıla kadar hapis istemi

Sultanbeyli'de 11 Mayıs günü yaşanan korkunç kazada polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara bir aracı durması için uyarmış, iddiaya göre uyarıyı dinlemeyen aracı motosikletle takip eden 2 polis memuru tıra çarpmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i serbest kalırken tır şoförü Vedat G. adli makamlarca tutuklanmıştı.
İKAZ IŞIKLARINA UYMAYINCA...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü Sultanbeyli'de polis memuru Hüseyin Duman'ın kullandığı motosikletle hakkındaki soruşturma evrakı yaşı küçük olduğu için ayrılan, uyarı ve ikaz ışıklarına ve megafon çağrısına rağmen dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Muhammed Ali A.'nın kullandığı aracı yakalamak için takibe geçtiği aktarıldı.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Işıklı kavşakta şüpheli Vedat G.'nin kullandığı tırla çarpışması sonucu motosikletli polis memuru Hüseyin Duman'ın şehit olduğunun vurgulandığı iddianamede, motosiklette artçı olarak bulunan diğer polis memuru Gökmen Baykara'nın da basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. Kazanın oluşumunda bilirkişi raporuna göre tır şoförü Vedat G.'nin tali kusurlu olduğu, bu nedenle 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.