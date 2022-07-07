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Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:00

Polis memuru korkunç kazada şehit olmuştu... Tır şoförüne 15 yıla kadar hapis istemi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Polis memuru korkunç kazada şehit olmuştu... Tır şoförüne 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Sultanbeyli'de bir aracı kovalarken tıra çarpan motosikletteki 2 polis memurundan Hüseyin Duman’ın şehit olup diğerinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Hüseyin Duman’ın kullandığı motosikletin çarptığı tırın şoförü olan şüpheli Vedat G.’nin tali kusurlu olduğunu ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sultanbeyli'de 11 Mayıs günü yaşanan korkunç kazada polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara bir aracı durması için uyarmış, iddiaya göre uyarıyı dinlemeyen aracı motosikletle takip eden 2 polis memuru tıra çarpmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i serbest kalırken tır şoförü Vedat G. adli makamlarca tutuklanmıştı.

İKAZ IŞIKLARINA UYMAYINCA...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü Sultanbeyli'de polis memuru Hüseyin Duman'ın kullandığı motosikletle hakkındaki soruşturma evrakı yaşı küçük olduğu için ayrılan, uyarı ve ikaz ışıklarına ve megafon çağrısına rağmen dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Muhammed Ali A.'nın kullandığı aracı yakalamak için takibe geçtiği aktarıldı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Işıklı kavşakta şüpheli Vedat G.'nin kullandığı tırla çarpışması sonucu motosikletli polis memuru Hüseyin Duman'ın şehit olduğunun vurgulandığı iddianamede, motosiklette artçı olarak bulunan diğer polis memuru Gökmen Baykara'nın da basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. Kazanın oluşumunda bilirkişi raporuna göre tır şoförü Vedat G.'nin tali kusurlu olduğu, bu nedenle 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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Polis memuru korkunç kazada şehit olmuştu... Tır şoförüne 15 yıla kadar hapis istemi
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