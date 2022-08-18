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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Polis memuru, masaj salonu işleten babasını vurdu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Polis memuru, masaj salonu işleten babasını vurdu
Ataşehir'de görevli polis memuru Mert U. (23), babası Hilmi U.'yu (51) işlettiği 'masaj salonu' nedeniyle silahla vurarak yaraladı. Olay, dün sabah Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Baba Hilmi U.'nun polise verdiği ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Polis memuru Mert U. babası Hilmi U.'nun masaj salonu dükkanına giderek, "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" dedi. Buna karşılık baba Hilmi U. terslediği oğluna önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından da tokat attı. Olay sırasında alkollü olan Hilmi U., belindeki ruhsatsız tabancasına davranınca, oğlu da beylik tabancasıyla yere doğru ateş etti. Hilmi U. yerden seken 6 adet mermiyle yaralandı. Oğlunun ambulans çağırdığını ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştığını söyleyen baba Hilmi U.'nun "Oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi.

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Polis memuru, masaj salonu işleten babasını vurdu
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