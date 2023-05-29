Polis memuru sevgilisi tarafından başından vuruldu

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda gece saatlerinde yaşanan olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Abdullah Eroğlu, iddiaya göre sevgilisi Aysel G. ile tartıştı. Tartışma üzerine Eroğlu'nun beylik tabancasını alan Aysel G., sevgilisini başından vurdu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Abdullah Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Aysel G. ise gözaltına alınıp, emniyette götürüldü.