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Giriş Tarihi: 29.5.2023 10:36 Son Güncelleme: 29.5.2023 10:44

Polis memuru sevgilisi tarafından başından vuruldu

Aksaray’da görev yapan polis memuru Abdullah Eroğlu (26), iddiaya göre tartıştığı sevgilisi Aysel G. tarafından kendi beylik tabancasıyla başından vurularak ağır yaralandı. Eroğlu hastanede tedavi altına alınırken, sevgilisi Aysel G. gözaltına alındı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Polis memuru sevgilisi tarafından başından vuruldu

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda gece saatlerinde yaşanan olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Abdullah Eroğlu, iddiaya göre sevgilisi Aysel G. ile tartıştı. Tartışma üzerine Eroğlu'nun beylik tabancasını alan Aysel G., sevgilisini başından vurdu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Aysel G. ise gözaltına alınıp, emniyette götürüldü.

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Polis memuru sevgilisi tarafından başından vuruldu
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