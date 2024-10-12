Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak şehit eden katil zanlısı Erzincan Cezaevine nakledildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024 günü motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti firar etmiş yakalanması sırasında polisle girdiği çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit etmişti.

Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.